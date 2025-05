Dugarry avverte il PSG: «Favorito sull’Inter? Pensarlo vuol dire che non si capisce niente di calcio»

Dugarry avverte il PSG in vista della finale di Champions League contro l’Inter, in programma il prossimo 31 maggio a Monaco di Baviera.

IN GUARDIA – Il prossimo 31 maggio ci sarà la finale di Champions League tra PSG e Inter. Christophe Dugarry, ex attaccante di Milan e Marsiglia, a RMC Sport ha voluto avvisare la squadra parigina di Luis Enrique. A detta sua, i nerazzurri non sono mai da sottovalutare: «Per me, il PSG non è il favorito. Pensare anche solo per un secondo di poter essere favoriti contro una squadra italiana è come dire che non si capisce niente di calcio. L’Inter può fare tutto quello che può fare il PSG. Sanno gestire il possesso palla a modo loro, sono diavoli in transizione e sanno difendere meglio dei parigini. La squadra che più assomiglia al PSG è il Barcellona e l’Inter non ha perso due volte contro il Barcellona».

ITALIAN JOB – Lo stesso Dugarry ha poi parlato delle squadre italiane e della loro incredibile mentalità durante le finali delle coppe europee. Queste le sue parole: «Gli italiani sono macchine e sono stati cresciuti così. I parigini, per quanto talentuosi, non avranno mai quello che hanno in testa gli italiani, e nessun altro ce l’ha. Sono nati per questo».