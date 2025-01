Due giocatori dell’Inter candidati per il ‘Player of the Month’

Denzel Dumfries e Lautaro Martinez, candidati come ‘Player Of The Month’, ossia come miglior giocatore del mese. Insieme ai due giocatori dell’Inter altri quattro calciatori.

CANDIDATI – Il mese di gennaio volge al termine e come ogni mese, la Lega di Serie A ha pubblicato i sei calciatori candidati a diventare l'EA SPORTS FC Player Of The Month di gennaio. I candidati all'EA SPORTS FC Player Of The Month di gennaio sono: Denzel Dumfries e Lautaro Martinez (Inter), Retegui (Atalanta), McTominay e Anguissa (Napoli) e Zortea (Cagliari).

Calciatori dominanti e momenti decisivi: ecco i candidati al Player of the Month di gennaio! @easportsfcit @easportsfc #FC25 — Lega Serie A (@SerieA) January 30, 2025