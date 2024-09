Due anni di derby persi. Theo Hernandez si dimentica come si festeggia e offende i tifosi dell’Inter

L’Inter perde il primo derby dopo sei vittorie di fila. E alla fine, i calciatori del Milan non sanno come festeggiare. La cosa più ovvia, per Theo Hernandez, dopo due anni di sofferenza, è stata quella di offendere.

MAI DOMINI – Un derby vinto dopo sei sconfitte consecutive. Due anni di dominio completo. Due derby vinti in altrettanti semifinali di Champions League. Il riassunto degli ultimi sei derby di Milano passa da questi numeri qui. L’Inter ha vinto e stravinto negli ultimi due anni, lasciando sempre e solo le briciole ai cugini dall’altra parte dei Navigli. Domenica però, qualcosa si è inceppata e il Milan ha sfruttato un calo di tensione in casa Inter per tornare a vincere e a festeggiare. Rivitalizzato anche un morente Paulo Fonseca, i caroselli in casa Milan sono stati superiori alle aspettative. Adesso però, anche per loro servirà mantenere alta la qualità.

Inter-Milan, le parole offensive di Theo Hernandez

“FESTEGGIAMENTI” – E sa da un lato c’è un’Inter che ha sempre saputo festeggiare con stile e classe, dall’altro lato c’è il nuovo Milan di Zlatan Ibrahimovic che non riesce a godersi nemmeno un derby vinto dopo sei mazzate consecutive. Come al solito, succede sempre a loro. Ed ecco che, a fine partita, le telecamere della diretta tv hanno pescato il solito Theo Hernandez un po’ sopra le righe. Il terzino francese, nel “festeggiare” ha offeso – come suo solito – la controparte. Il capitano del Milan ha urlato una frase offensiva verso la curva dell’Inter. L’audio non si comprende, ma il labiale non lascia dubbi: “Chup****ela, pezzi di m***a”. Queste le parole lusinghiere del rossonero.