Duda: «Prepariamo la partita con l’Inter, umiltà e lavoro di squadra»

Duda si proietta al match di sabato tra Inter e Verona. Il centrocampista ceco ha parlato dopo la sconfitta col Cagliari.

PROSSIMA SFIDA – Come il suo allenatore Paolo Zanetti, anche Ondrej Duda parla di reazione dopo la sconfitta del Verona contro il Cagliari per 2-0. Lo stesso centrocampista ceco fa riferimento alla prossima sfida contro l’Inter, che si giocherà sabato alle 20.45 allo Stadio San Siro di Milano. Le sue parole: «Ci prepariamo per Milano, per la partita con l’Inter. Mancano quattro partite, fa male la sconfitta con il Cagliari, ma lavoriamo duramente. Dobbiamo andare avanti lavorando con umiltà e facendo sempre squadra, solo così possiamo andare avanti». Nella scorsa stagione, Duda fu protagonista di un episodio con Alessandro Bastoni, esagerando in maniera fin troppo evidente sul corpo a corpo avuto con il difensore nerazzurro. Dopo pochi secondi, l’Inter trovò la rete del definitivo 2-1 con Davide Frattesi, gol fondamentale in ottica scudetto della seconda stella. Sabato ritroverà nuovamente San Siro e l’Inter.

WEEKEND IMPORTANTE – Il match tra Inter e Verona si giocherà sabato sera, poche ore dopo la partita tra Lecce e Napoli, che si disputerà al Via del Mare. La numero trentacinque sarà una giornata molto importante per quanto riguarda la lotta scudetto. Ad oggi, gli azzurri sono avanti di tre lunghezze sulla squadra di Simone Inzaghi.