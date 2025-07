Dubroca esalta Bonny: «Inter, può diventare come Thuram! Personalità»

Sébastien Dubroca, ex allenatore di Ange-Yoan Bonny nelle giovanili del Châteauroux, ha elogiato il nuovo acquisto dell’Inter rimarcandone caratteristiche e potenziale futuro. Di seguito le sue parole.

LE DOTI – Sébastien Dubroca, che ha allenato Ange-Yoan Bonny nelle giovanili del Châteauroux, ha rilasciato un’intervista a TuttoSport in merito al neoacquisto dell’Inter. Il tecnico transalpino ha così descritto il classe 2002: «Ha il potenziale, la determinazione e la personalità per poter diventare un giocatore importante, ma ci vorrà sicuramente del tempo. Quando lo allenavo? Aveva personalità e una sicurezza di sé superiore alla media, il che è ovvio, unito alle sue grandi doti calcistiche. La sua qualità migliore è data dal fatto di avere fiducia nei propri mezzi. Poi la sua abilità sotto porta, così come quella relativa alla copertura del pallone».

Dubroca sul paragone con Thuram e il potenziale impatto di Bonny all’Inter

IL PARALLELISMO – Dubroca ha poi proseguito concentrandosi sul paragone con Marcus Thuram e sul possibile inserimento di Bonny all’Inter: «Lui deve essere semplicemente Bonny. Poi chiaro che spero possa raggiungere il livello di Thuram, ne ha sicuramente le capacità. La linearità della sua carriera e le sue buone scelte gli hanno permesso di giocare rapidamente in una squadra come il Parma e arrivare all’Inter a 21 anni, questo è un vantaggio per la sua crescita. Spero e credo possa arrivare lontano. Compagno ideale? Ha le caratteristiche per adattarsi a qualsiasi compagno, ma lo immagino più facilmente con Lautaro».



LA FIDUCIA – Dubroca ha così concluso: «25 milioni? È una cifra molto significativa, ma conosciamo il mercato e, data la sua età e il suo potenziale, l’Inter ha sicuramente fatto un’ottima mossa. Mi faccia aggiungere una cosa: Yoan ha sempre mantenuto la sua mentalità positiva, è sempre un piacere interagire con lui, è un ragazzo che non dimentica da dove proviene. Gli auguro ogni successo in questo nuovo progetto».