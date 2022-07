Dubbio Pistocchi: «Casadei ambito ma Inzaghi non lo considera, perché?»

Casadei è finito nel mirino del Chelsea che ha già fatto una proposta all’Inter. Il centrocampista della Primavera non è mai stato impiegato da Inzaghi. Maurizio Pistocchi perplesso

INTERROGATIVO − Pistocchi si domanda sul perché Casadei, centrocampista Primavera Inter nel mirino del Chelsea, non sia mai stato considerato da Inzaghi. Questo il suo post su Twitter: «Cesare Casadei (2003) piace a tanti. Perché è un cc che segna tanti gol (17) e unisce tecnica a fisicità (1.86H). Ma la vera domanda è: come mai Inzaghi non l’ha mai impiegato, neanche per 5’, ma Torino, Sassuolo Palermo e Chelsea vogliono investire su di lui?».