D’Ubaldo non ha dubbi: «Inzaghi, lavoro positivo! PSG non inciderà»

Guido D’Ubaldo si è pronunciato sulla stagione dell’Inter, indicando come sia opportuno escludere l’esito dell’annata dal giudizio complessivo sui meriti di Simone Inzaghi.

IL RAGIONAMENTO – Guido D’Ubaldo è intervenuto a Radio Sportiva sull’annata dell’Inter di Simone Inzaghi. Il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio ha concentrato la sua attenzione sui meriti e demeriti del tecnico piacentino, sottolineando con chiarezza il suo pensiero sul punto: «L’Inter se la potrà giocare alla pari con il PSG, che ha comunque grandissimi campioni ed è allenato da un tecnico straordinario come Luis Enrique. Il lavoro di Inzaghi va, in ogni caso, giudicato positivo. I nerazzurri hanno fatto tante operazioni di mercato, negli ultimi anni, a parametro zero. C’è stato sicuramente il merito della dirigenza nell’individuare gli uomini giusti nel mercato degli svincolati, ma ciò dev’essere considerato quando si analizza il lavoro di Inzaghi».

D’Ubaldo sottolinea i meriti della gestione Inzaghi all’Inter

LA CONVINZIONE – D’Ubaldo ha poi proseguito rimarcando la bontà dell’attività svolta da Inzaghi alla guida dei nerazzurri. Di seguito le sue parole: «Quanto fatto dal tecnico piacentino va dunque considerato positivamente, a prescindere dall’esito del match contro i transalpini. L’Inter è arrivata fino alla fine in Europa e ha conteso lo scudetto al Napoli fino all’ultima giornata di Serie A».