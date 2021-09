Dreyfus (CEO Socios): «Inter, chiamo a raccolta tutti i fan! I possessori…»

Dreyfus ha un messaggio per tutti i tifosi dell’Inter. Il CEO di Socios, in vista dell’evento per presentare ufficialmente il Fan Token $INTER, crea hype intorno al primo sondaggio a cui parteciperanno gli acquirenti della nuova moneta virtuale in arrivo. Di seguito quanto ripreso dal sito ufficiale dell’Inter

STILE SOCIOS – Poco più di 24 ore, poi il Fan Token pensato esclusivamente per l’Inter sarà realtà. Per l’occasione, Alexandre Dreyfus – CEO di Chiliz e Socios.com – ha un messaggio per tutti i tifosi nerazzurri: «Chiamo a raccolta i fan dell’Inter di tutto il mondo: il vostro momento sta per arrivare! Tra pochissimi giorni i tifosi nerazzurri avranno la possibilità di interagire e di avvicinarsi alla propria squadra del cuore come mai fatto prima. Se volete un Fan Token $INTER assicuratevi di essere pronti e connessi su Socios.com per le 13:00 di venerdì (vedi comunicato, ndr). I possessori di $INTER avranno la possibilità di sentirsi parte integrante del loro club, cosa che dimostreremo con stile in occasione del Takeover di San Siro il 18 settembre». Queste le parole di Dreyfus, che presenta l’evento insieme all’AD Corporate dell’Inter, Alessandro Antonello (vedi dichiarazioni).

Fonte: Sito Ufficiale del Club [Inter.it]