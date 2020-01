Dragowski para tutto, Fiorentina-Genoa 0-0 prima dellâ€™Inter. Castrovilli out

Dragowski para tutto, Fiorentina-Genoa 0-0 prima dell’Inter. Castrovilli out

La Fiorentina non va oltre lo 0-0 col Genoa, ma deve ringraziare il suo portiere Dragowski. Il portiere polacco para tutto, a quattro giorni dall’Inter da verificare le condizioni di Castrovilli.

PORTIERE CHIAVE – La Fiorentina pareggia 0-0 contro il Genoa come lo scorso 26 maggio, ma a differenza dell’ultima dello scorso campionato è tutt’altra partita. A recriminare sono i rossoblù, che sprecano una marea di occasioni complici le fenomenali parate del portiere di casa. Al 14’ lancio lungo per Andrea Favilli, bravo a rientrare da destra verso il centro: German Pezzella è superato e lo affronta in maniera fallosa, rigore. Dal dischetto va Domenico Criscito, che dopo dodici trasformazioni su dodici in carriera si fa parare il tiro da Bartlomiej Dragowski. Il gol mancato pesa molto sul Genoa, che fallisce la chance di andare in vantaggio: fino all’intervallo succede poco. Al 55’ Patrick Cutrone, poco prima di uscire, cerca il gol da cineteca ma la sua battuta al volo di destro finisce larga. Poi episodio strano: Gaetano Castrovilli, pur senza aver subito particolari colpi, comincia a dire di avere giramenti di testa. L’arbitro Daniele Orsato richiama i sanitari viola, col centrocampista soccorso in campo e che esce sulle sue gambe, ma deve essere sostituito. Entra Valentin Eysseric, che subito dopo un tiro di Federico Chiesa respinto da Mattia Perin calcia di destro trovando una deviazione sull’esterno della rete. All’84’ rischia l’autogol Nikola Milenkovic, che gira verso la sua porta un cross da destra: Dragowski ha un gran riflesso e si ripete sulla giocata da angolo seguente, dove colpisce di testa Davide Biraschi. Il portiere polacco salva il risultato pure all’89’ su Andrea Pinamonti, che non angola il tiro nell’uno contro uno da solo. Milenkovic e Martin Caceres ammoniti: erano diffidati, salteranno Juventus-Fiorentina. Viola mercoledì con l’Inter in Coppa Italia.