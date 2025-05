Doveri favorisce la Juventus a Bologna, Ziliani rievoca Calciopoli!

CONFRONTO CON CALCIOPOLI – Arbitraggio imbarazzante di Daniele Doveri in Bologna-Juventus, scontro diretto per la zona Champions League. Il primo tempo è appena terminato 0-1 a favore della formazione bianconera, ma la squadra di casa recrimina per tutta una serie di situazioni gestite malissimo dal direttore di gara della sezione di Roma 1. Alla squadra di Vincenzo Italiano è stato negato un rigore nettissimo per fallo di Weston McKennie su Freuler in area di rigore. E allo stesso tempo, né Doveri né il guardalinee hanno visto un evidente tocco di mano del giovane Nicolò Savona su una giocata fuori area ma molto interessante e pericolosa di Riccardo Orsolini. Tutto ciò ha scatenato le polemiche del Dall’Ara e della panchina di Italiano, un suo componente ha ricevuto pure un cartellino rosso. Il collega Paolo Ziliani, su X, attacca l’arbitraggio di Bologna-Juventus e ricorda quello di Tiziano Pieri in famoso Bologna-Juve che entrò agli atti di Calciopoli. L’ironia del giornalista: «Ricordate l’arbitraggio di Pieri in Bologna-Juventus 0-1 del 2004-05? In confronto a quello di Doveri di stasera, fu a favore del Bologna». Insomma, altro che Marotta League e via dicendo.