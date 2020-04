Dove si gioca la Serie A? Niente safe zone, stadi di casa – CdS

Il “Corriere dello Sport” spiega che l’indicazione della Figc è riprendere a giocare la Serie A negli stadi di casa delle squadre.

NIENTE SAFE ZONE – Oltre a quando ricominciare e come si valuta anche dove giocare le partite. Nei giorni scorsi erano circolate diverse ipotesi arrivando a contemplare l’individuazione di alcune zone sicure, limitando a quelle la disputa delle partite. La linea della Figc invece è che ogni squadra giochi le partite casalinghe nel proprio stadio. Il dubbio era principalmente per Bergamo e Brescia, le zone più colpite. Ma dato che da quelle parti stanno riprendendo o hanno ripreso le attività di una serie di industrie significa che in adeguate condizioni di sicurezza si può anche giocare a porte chiuse. Attenzione però. In caso di necessità o semplicemente per aumentare il livello di sicurezza non sarà scartata l’ipotesi di cambiare stadio, ma sempre in zone limitrofe. Tanto più che per una gara a porte chiuse i requisiti anche di capienza si abbassano.