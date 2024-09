Dovbyk segna ma non basta, Roma raggiunta dal Genoa al 96′!

La Roma non riesce a vincere contro il Genoa a Marassi pareggiando 1-1. Non basta Dovbyk. Pari del Grifone, che arriva al 96′.

PARI IN EXTREMIS – A Marassi va in scena la prima partita delle 12.30 di questa stagione e a sfidarsi sono il Genoa e la Roma. I giallorossi, dopo aver ottenuto appena due punti nelle prime tre, sono a caccia del primo successo stagionale. Dall’altro, i padroni di casa puntano al riscatto dopo aver perso 2-0 a casa prima della sosta per le nazionali. De Rossi si affida ancora ad Artem Dovbyk in attacco, con Paulo Dybala al suo fianco. Nel Genoa, tandem composto dall’ex Inter Pinamonti e da Ekuban. La prima mezz’ora di gioco è piuttosto scarna di occasioni, nonostante si giochi comunque con una buona intensità. Al 32′ la prima occasione del match capita sui piedi di Dovbyk, che si divora un gol a due metri dalla porta calciando addosso a Gollini. Un minuto più tardi l’ex portiere dell’Atalanta si supera anche su El Shaarawy. Cinque minuti più tardi, arriva il gol della Roma: batti e ribatti in area, Dybala calcia in porta e sulla ribattuta Dovbyk fa 1-0. Ma il signor Giua ferma tutto per offside. Ci vogliono ben sette minuti di Var per convalidare il gol. Nella ripresa, la Roma entra bene sfiorando il raddoppio ancora con l’ucraino, che sbatte contro Gollini. Dal 60′ in avanti è arrembaggio Genoa. Ci vuole un grande Svilar a salvare la Lupa: prima su Ekuban in uscita e poi successivamente su un flipper nell’area di rigore giallorossa. Nel finale pareggia al 96′ di testa De Winter. Espulso De Rossi.