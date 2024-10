Douglas Luiz, pugno a Patric e no espulsione! Prossima Inter-Juventus

Douglas Luiz ha colpito con un pugno l’avversario Patric a palla lontana durante Juventus-Lazio. Il brasiliano non è stato sanzionato dall’arbitro Juan Luca Sacchi. L’episodio interessa da vicino l’Inter, che sfiderà la Juventus nella prossima giornata.

L’EPISODIO – Douglas Luiz ha rischiato di subire un cartellino rosso per condotta antisportiva ai danni di Patric. Il calciatore della Juventus ha colpito l’avversario con un pugno a palla lontana, non ricevendo alcuna sanzione da parte del direttore di gara Juan Luca Sacchi. Ricordiamo che, in caso di espulsione, Douglas Luiz avrebbe saltato la prossima giornata di Serie A contro l’Inter.

Douglas Luiz e il pugno a Patric: Lazio furente

LA RABBIA – L’episodio ha causato la furia del ds della Lazio Claudio Fabiani, che ha così commentato l’evento a Sky Sport: «Quello che un po’ tutti chiedono è l’uniformità nei giudizi arbitrali. Douglas poco prima che prendiamo il gol dà un pugno a Patric ma lì il Var non vede. Lo stesso Douglas entra poi con il piede a martello su Rovella e il Var non interviene, ma lo fa sull’episodio di Romagnoli su cui l’arbitro invece va assolto perché aveva visto bene. A Firenze invece abbiamo preso rigore contro per intervento di Tavares visto dal Var. Ma questo Var a cosa serve? Questo è un male per il calcio e non per la Lazio, perché noi ci riprenderemo alla grande».