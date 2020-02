Douglas Costa, nuovo infortunio: fuori per Juventus-Inter? Le condizioni

Douglas Costa ha riportato un infortunio muscolare, l’ennesimo della sua stagione, durante la sconfitta della Juventus a Verona di sabato (vedi articolo). Oggi l’esterno brasiliano si è sottoposto ad accertamenti e c’è la possibilità che possa saltare la partita contro l’Inter dell’1 marzo.

NUOVO STOP – “Douglas Costa: gli accertamenti diagnostici a cui si è sottoposto questa mattina hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. I tempi per il suo completo recupero sono di circa quindici-venti giorni”. Questo il bollettino medico pubblicato dal sito ufficiale della Juventus, che dà già le tempistiche. Salterà di sicuro Milan in Coppa Italia, poi Brescia e SPAL in Serie A, mentre è in dubbio la Champions League col Lione il 26 febbraio. La partita contro l’Inter è in programma fra venti giorni esatti, domenica 1 marzo alle ore 20.45 all’Allianz Stadium, da capire se Douglas Costa potrà esserci.