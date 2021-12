Dotto: «Inter superiore. Sanchez farebbe il titolare dovunque in Serie A»

Giancarlo Dotto, intervenuto su Tmw Radio, ritiene l’Inter una squadra superiore alle altre. Per il giornalista, Sanchez giocherebbe titolare in qualunque formazione del campionato

SUPERIORE − L’intervento di Dotto che esalta i nerazzurri e Sanchez: «L’Inter è una squadra superiore, al livello di organico e non solo. Nei nerazzurri non gioca uno come Alexis Sanchez che sarebbe titolare in qualunque squadra italiana e tutte le volte che gioca è decisivo. L’Inter quindi è al di sopra della media. L’Atalanta è una squadra particolare con un’esuberanza fisica importante però se trova una squadra in grado di scardinare la sua invulnerabilità difensiva allora inizia a soffrire. Ma questo capita tre-quattro volte l’anno, quindi è difficile. Per rimane un’antagonista dell’Inter, ammesso che abbia un’antagonista».