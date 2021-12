Dotto: «Inter solida. Milan? Fastidioso come un insetto con un rinoceronte»

L’Inter ha chiuso il girone d’andata al primo posto davanti al Milan. I nerazzurri sono stati convincenti nel gioco e nella solidità difensiva e su questo ha parlato anche Giancarlo Dotto, giornalista. Ecco il suo pensiero sui nerazzurri e sulle rivali.

SOLIDITA’ – L’Inter come detto ha chiuso al primo posto il girone d’andata. Lo ha fatto a +4 sul Milan secondo e ora si gode le vacanze. Ecco il pensiero di Giancarlo Dotto a Maracana su TMW Radio. «L’Inter ha tante certezze. Le altre squadre no. La cosa che fa dell’Inter una squadra imprendibile è la solidità difensiva. Quando hai tre centrali di quel tipo, sei un passo avanti. Il solco è tracciato. Antagoniste? Il Napoli sta appeso al grande lavoro di Spalletti ma la squadra è diventata una creatura fragile. L’Atalanta poteva essere l’unica rivale dell’Inter ma doveva fare una scelta strategica pericolosa: rinunciare alle coppe e dare tutto in campionato. Il Milan potrebbe essere la squadra che, visti gli impegni, potrebbe dare più fastidio ai nerazzurri. Ma è come un insetto che dà fastidio a un rinoceronte o di un ippopotamo».