Dotto: “Inter si è ripresa davanti a una morte quasi certificata! La Roma…”

L’Inter sfida stasera la Roma all’Olimpico cercando di sfruttare le flebili speranze scudetto. Giancarlo Dotto – intervenuto ai microfoni di “Sky Sport 24” – avverte i giallorossi sulla nuova linfa vitale della squadra di Conte. Di seguito le sue dichiarazioni

LINFA VITALE – L’Inter stasera sfida la Roma a San Siro con un pensiero inevitabilmente rivolto alla Juventus, distante 6 punti in classifica e impegnata domani con la Lazio. Giancarlo Dotto avverte i giallorossi: «La ripresa dell’Inter di fronte a una situazione di quasi morte certificata, che le consente addirittura in un angolo recondito del cuoricino di poter aspirare allo scudetto, potrebbe fa ripartire la squadra di Antonio Conte. Quindi non è una partita facile stasera per la Roma. La squadra giallorossa è un ex grande e quindi qualche rigurgito di orgoglio potrebbe esserci».