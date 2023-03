Dotto: «Inter, secondo posto minimo storico. Inzaghi top? No, ha timore!»

Dotto ritiene Simone Inzaghi non un grande allenatore ritornando anche sulla storia delle ammonizioni. Poi sull’organico dell’Inter non ha dubbi

NO GRANDE ALLENATORE − Giancarlo Dotto critico verso Inzaghi: «Io ho grande stima della rosa dell’Inter e faccio fatica a considerare Inzaghi un grande allenatore. Faccio fatica a pensare questa vittoria contro il Lecce come una compensa ai vari passaggi a vuoto. Ma l’Inter è troppo discontinua, c’è troppa altalena. Inzaghi deve dimostrare di più. Essere secondi con questo organico è il minimo storico. L’organico dell’Inter è infinitamente più qualitativo di quello del Milan, della Roma e della Lazio. La storia delle ammonizioni confessa timore e una non totale certezza nella gestione dei suoi uomini». Le sue parole alla Domenica Sportiva.