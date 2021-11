Dotto: «L’Inter ha perso in due aspetti rispetto all’anno scorso con Conte»

Giancarlo Dotto, in collegamento su TMW Radio, ha parlato dell’Inter e di come la squadra fa più fatica rispetto allo scorso con Conte in panchina

MANCANZE − L’analisi di Dotto sulla situazione dei nerazzurri: «Non escludo l’Inter nella lotta scudetto ma mi sembra che faccia fatica. Ha perso molto rispetto all’Inter di Antonio Conte in termini di applicazione e di stare all’interno della partita. Se tu noti, l’Inter in un certo momento manca all’interno della partita e ciò non succedeva lo scorso anno con la squadra che aveva ben chiari gli obiettivi».