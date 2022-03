Dotto: «Inter in caduta libera, rifiorirà in primavera? Le vedove di Conte…»

L’Inter ha chiuso due mesi infernali con febbraio e marzo che di fatto hanno quasi precluso il sogno scudetto. Inzaghi ora ha la pausa per riordinare le idee e tornare a correre da aprile. Matteo Dotto, giornalista di Sportmediaset, analizza così il momento nerazzurro.

PRIMAVERA – L’Inter è lontana 6 punti (con una gara in meno) dal Milan capolista. Per vincere lo scudetto serve solo una cosa: vincerle tutte da qui alla fine e sperare in qualche passo falso di Napoli e Milan. Intanto, sulla sua rubrica ‘Sdottorate’, il giornalista Matteo Dotto analizza per Sportmediaset il momento dell’Inter. «Le date ufficiali al momento della confezione di queste Sdottorate non si conoscono ancora, si sanno solo quelle “presunte”: 3 aprile Juventus-Inter allo Stadium e 20 aprile il ritorno del derby di Coppa Italia. Insomma, la primavera può far rifiorire l’Inter di Inzaghi, reduce in queste ultime settimane dall’eliminazione in Champions e dalla serie nera di 7 punti in 7 partite di campionato (su 21 disponibili) con il sogno Doppia Stella che rischia di trasformarsi in incubo aggancio (a quota 19 scudetti da parte dei “cugini”). E’ un’Inter in caduta libera: senza Brozovic il gioco non scorre al meglio, Calhanoglu è lontano parente di quello visto nel girone d’andata, Lautaro e Dzeko hanno sotto porta un rendimento troppo discontinuo. E le “vedove” di Conte cominciano a rialzare la voce…».