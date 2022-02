Dotto: «Inter, crisi si spiega con i numeri. Involuzione di 2 cardini»

Matteo Dotto ha parlato anche del momento non facile dell’Inter allenata da Simone Inzaghi: le sue dichiarazioni sui nerazzurri.

CRISI – Queste le parole su SportMediaset da parte di Matteo Dotto sul momento non facile dell’Inter di Simone Inzaghi. “Anche la crisi dell’Inter si spiega facilmente con i numeri. Il febbraio nero della squadra di Inzaghi ci dice che di punti ne sono arrivati pochini (solo 2 in 4 partite), con qualche distrazione di troppo dietro (5 reti incassate) e polveri bagnate davanti (2 gol). Ma oltre alla difesa facilmente perforabile e all’attacco che non segna più (Lautaro non timbra in campionato da due mesi e mezzo, da Salernitana-Inter 0-5 del 17 dicembre scorso) preoccupa l’involuzione di due cardini del (bel) gioco inzaghiano del girone d’andata: Calhanoglu sembra tornato l’oggetto misterioso dei primi anonimi anni milanisti e Barella non sembra neppure lontano parente del motorino azzurro protagonista agli Europei“.

Fonte: SportMediaset.it – Matteo Dotto