Dossena: “Napoli-Inter, difficile dire la favorita! Il lavoro di Conte…”

Andrea Dossena, ex esterno del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, analizzando le condizioni di Napoli e Inter in vista della semifinale di ritorno della Coppa Italia, in programma sabato sera.

PRONOSTICO DIFFICILE – Dopo lo stop per l’emergenza Coronavirus, ogni pronostico sulle prossime partite sembra essere quasi impossibile. Lo sa bene anche Andrea Dossena, ex terzino del Napoli, che ha analizzato la situazione degli azzurri e dell’Inter a pochi giorni dalla sfida valevole per la semifinale di ritorno della Coppa Italia: «Napoli-Inter? È molto difficile trovare una squadra favorita in questo momento, perché si è reduci da una situazione particolare. La stazza fisica incide e la squadra di Gattuso potrebbe essere avvantaggiata, ma sappiamo che Conte lavora moltissimo per avere una squadra esplosiva da subito. Vincere un trofeo in maglia azzurra è qualcosa che ti rimane dentro per sempre, è uno dei ricordi più belli legati alla mia carriera».

Fonte: Radio Marte