Dossena: «Dybala bella operazione ma alla Juventus non sono stupidi»

Beppe Dossena, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di Tmw radio dell’affare Dybala-Inter. Giocatore, a detta sua, di qualità ma che alla Juventus non è riuscito a fare la differenza

NO DIFFERENZA − Dossena sull’affare Dybala-Inter: «Dybala ha qualità ma ultimamente alla Juventus nelle partite che contavano, ha fatto la differenza? Ha qualità enormi, è ovvio che è appetibile e che va preso. Poi il ruolo si vedrà, sono valutazioni che spettano a Simone Inzaghi. È una bella operazione, ma non penso che alla Juventus siano così stupidi nell’averlo lasciato andare via così».