Dossena: “Critiche Eriksen? Sembra quello che c’era con Lukaku! Inter…”

Condividi questo articolo

Eriksen domani dovrebbe giocare titolare in Ludogorets-Inter, ma c’è chi critica in maniera frettolosa l’inserimento del danese. L’ex difensore Andrea Dossena, ospite di “Sportitalia Mercato”, ha parlato del centrocampista preso dal Tottenham e fatto un paragone con Lukaku.

SITUAZIONE RIPROPOSTA – Andrea Dossena fa un paragone legato a Christian Eriksen: «Mi sembra un po’ quello che c’era intorno a Romelu Lukaku a settembre, quando si era infortunato e si diceva che era un mezzo flop. Alla fine Antonio Conte abbiamo visto cos’è riuscito a tirare fuori da Lukaku. Eriksen non ha certo i ritmi, non ha ancora magari assimilato bene quello che chiede Conte da lui. Diamogli tempo, logicamente il giocatore non si discute e verrà fuori perché fenomeno è e fenomeno rimane. Chi meglio di Conte, che lo vede tutti i giorni, può capire quando schierarlo. Che Eriksen vada in forma giocando questo è poco ma sicuro. La scelta di Ashley Young è perché a sinistra, con le garanzie che dava Cristiano Biraghi e Kwadwo Asamoah infortunato, voleva un giocatore di tipo diverso. Nel centrocampo con Marcelo Brozovic, Nicolò Barella e Matias Vecino diciamo che gli vuol dare più tempo, poi finché non gioca non avrà il ritmo partita e non conoscerà i compagni. Per forza di cose prima o poi dovrà andare in campo, per vedere il vero Eriksen. Anche a Roma due o tre palloni li ha toccati e gli ha dato del tu».