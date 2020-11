Dossena: “Conte, in arrivo problemi extra. Aumentano i mugugni”

Dossena, ex difensore fra le altre di Liverpool, Napoli e Udinese, ha parlato durante “Sportitalia Mercato” delle difficoltà di Conte. Per lui l’allenatore dell’Inter, con i risultati negativi in questo inizio di stagione, si è creato ulteriori difficoltà.

PROBLEMI DA SOLO – Andrea Dossena vede le difficoltà in panchina: «Dobbiamo valutare secondo me che i problemi ad Antonio Conte arriveranno adesso, dal punto di vista di un allenatore. Nel momento in cui non arrivano i risultati, hai una rosa così ampia e tanti giocatori che non giocano e sono scontenti, i mugugni aumentano. Penso ai vari Radja Nainggolan, Christian Eriksen e Ivan Perisic: giocatori top in panchina, non vengono i risultati e mettono in discussione il lavoro dell’allenatore. Arrivano dei problemi extra».