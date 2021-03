Dossena: «Bologna-Inter, ospiti favoriti. Prossimo turno, la big che rischia»

Beppe Dossena, ex calciatore, ha parlato delle partite delle grandi squadre di Serie A nel prossimo turno di campionato, in cui l’Inter fuori casa se la vedrà con il Bologna

PARTITE – Queste le parole sulla prossima giornata di Serie A da parte di Beppe Dossena ai microfoni di “TMW Radio” nel corso della trasmissione “Maracanà”. «Chi rischia di più nel prossimo turno? Inter (impegnata sul campo del Bologna sabato sera, ndr), Milan e Juventus sono le favorite, ma la criticità maggiore è per la Juventus. La Sampdoria è quasi salva, così come il Bologna, il Torino no. Per questo il derby è l’incontro più delicato».