Dopo Inter-Real Madrid: il calore della dirigenza e il discorso di Inzaghi – CdS

Inter-Real Madrid, il giorno dopo la sconfitta immeritata maturata l’ultimo minuto di gioco, resta la rabbia. La società, secondo il Corriere dello Sport, ha comunque mostrato la sua vicinanza, e Simone Inzaghi ha fatto un discorso alla squadra.

IL GIORNO DOPO – Inter-Real Madrid, il giorno dopo ad Appiano Gentile la rabbia ancora c’era, ma la voglia di ripartire prevale su tutto. La dirigenza dell’Inter ha fatto sentire la vicinanza alla squadra, ma a parlare è stato Simone Inzaghi. Ai suoi ragazzi il tecnico ha detto loro di essere orgogliosi per la prestazione mostrata, anche se la sconfitta ancora brucia, ma continuando così la qualificazione arriverà. Ha chiesto a tutti consapevolezza e pretende prove analoghe nelle sfide successive. Il tecnico non vuole assolutamente che gli ultimi due risultati non positivi facciano perdere convinzione al gruppo, ma a giudicare dalle dichiarazioni dei singoli, questo rischio non c’è.

Fonte: Corriere dello Sport – And. Ram.