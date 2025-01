Dopo l’Inter il nulla: Skriniar pronto a trasferirsi in Turchia

Dopo l’Inter il vuoto. Milan Skriniar adesso potrebbe volare a Istanbul. Il Galatasaray, secondo Fabrizio Romano, ha avviato i contatti con il Psg per il prestito.

FUTURO – Milan Skriniar ragiona sul suo futuro e pensa di lasciare Parigi. Dopo l’esperienza all’Inter, il difensore slovacco aveva deciso di passare al Paris Saint-Germain per provare l’assalto all’Europa. L’esperienza però si è rilevata al quanto disastrosa con Skriniar che ha giocato poco sin dall’inizio per poi uscire dai radar del tecnico e dei tifosi con la quale non ha mai legato strettamente. Adesso però, è arrivato il momento di salutare la Francia e guardare altrove. Dopo un primo interesse della Juventus in Italia con la quale non si è mai approfondito il discorso, adesso le chiamate iniziano ad arrivare da altri paesi.

Skriniar in Turchia: ritrova un ex Inter

TURCHIA – Il primo nome della lista che ha preso informazioni su Milan Skriniar è il Galatasary. Il club turco, da qualche settimana a questa parte aveva preso informazioni per il difensore slovacco senza però affondare. Adesso invece, come riportato anche da Fabrizio Romano c’è stato un primo contatto tra il club turco e il Psg per un trasferimento in prestito. Allo stesso tempo però, si dovrà aspettare per capire le intenzioni del difensore. L’eventuale trasferimento in Turchia per Skriniar, sarebbe un ritrovo di ex Inter. A Istanbul infatti, gioca anche Mauro Icardi.