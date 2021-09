Dopo Inter-Bologna nerazzurri a Coverciano per l’infrasettimanale – CdS

PER L’INFRASETTIMANALE – Dopo Inter-Bologna, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i nerazzurri hanno scelto Coverciano come luogo per preparare la sfida infrasettimanale contro la Fiorentina. Barella e Bastoni, che sono già stati a Coverciano a inizio settembre, ritroveranno le foto di loro con la Coppa di Euro 2020.

Fonte: Corriere dello Sport