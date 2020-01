Donnarumma si ferma e tiene in apprensione il Milan: Inter a rischio?

Donnarumma tiene il Milan in apprensione. Il portiere rossonero non ha preso parte all’allenamento odierno per via di un infortunio. Il 9 febbraio ci sarà il derby contro l’Inter, c’è rischio che lo salti? Di seguito la nota rossonera

DERBY A RISCHIO? – Gianluigi Donnarumma rischia di saltare Inter–Milan? Il portiere rossonero si è fermato a causa di un infortunio: “Donnarumma non ha preso parte alla seduta odierna a causa di una contrattura del muscolo retto femorale della coscia sinistra con edema rilevato all’esame di risonanza magnetica. L’evoluzione clinica del portiere verrà monitorata nei prossimi giorni”.

