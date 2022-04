Donnarumma: «Scudetto? Mi auguro lo vincano Pioli e miei compagni»

L’Inter ha vinto 3-1 contro la Roma ieri ed è tornata momentaneamente prima in classifica in attesa del Milan questa sera. A fare il tifo per i rossoneri ora c’è anche chi ha vinto il suo primo campionato, Gigio Donnarumma con il Psg.

TIFO – Ha lasciato il Milan a parametro zero tra mille polemiche ma continua a tifare per lui. Gigio Donnarrumma, fresco vincitore del titolo di Francia con il Psg conquistato ieri, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. «Scudetto? Sento spesso i miei ex compagni, anzi compagni perché lo sono ancora. Auguro il meglio a Pioli e a loro perché hanno fatto una grandissima stagione e se lo meritano».