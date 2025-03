Donnarumma salvatore del PSG: Liverpool eliminato ai rigori!

Il PSG passa ai rigori contro il Liverpool. Dopo lo 0-1 dell’andata, i parigini fanno 1-0 ad Anfield e ai rigori asfaltano gli inglesi. Super Donnarumma.

TIRATISSIMO – Ad Anfield Road va in scena il clamoroso ottavo di finale tra i dominatori della Premier League, il Liverpool, e quelli della Ligue 1, il PSG. Si riparte dallo 0-1 dell’andata, con i Reds di Slot vittoriosi con tanta fortuna, dopo l’assoluto dominio dei parigini, che hanno preso a pallate la porta di Alisson, il quale ha tenuto a galla i suoi con delle prodezze clamorose. In questo ritorno, vige maggior equilibrio anche se l’agonismo rimane altissimo. Il Liverpool inizia forte con Salah molto in palla. Ma al dodicesimo minuto è Dembele a portare in vantaggio il PSG in mischia. Ad Anfield è dunque perfetta parità: 1-0 all’andata per il Liverpool e 1-0 al ritorno per la squadra di Luis Enrique. Le due squadre se le danno di santa ragione, con i Reds che provano a trovare il gol del pareggio che significherebbe qualificazione e il club parigino il raddoppio che manderebbe Kvaratskhelia e compagni ai quarti di finale. Dopo novanta minuti più recupero il risultato è sempre 0-1 a favore dei parigini. Si va dunque ai tempi supplementari.

TEMPI SUPPLEMENTARI – Extra-time molto movimentati ad Anfield con il club parigino che osa molto di più, avendo anche le occasioni migliori. Molto importante quella arrivata al minuto 111 con Dembele, che calcia in diagonale ma trova Alisson. I francesi non demordono e ci riprovano con Lee al 117′.

LIVERPOOL-PSG: RIGORI

Vitinha (PSG): GOL

Salah (Liverpool): GOL

Gonçalo Ramos (PSG): GOL

Nuñez (Liverpool): PARATO DA DONNARUMMA

Dembele (PSG): GOL

Jones (Liverpool): PARATO DA DONNARUMMA

Doué (PSG): GOL