Donnarumma: «Quelli dell’Inter fratelli! Caso Acerbi? Dico questo»

Donnarumma ha parlato a due giorni da Norvegia-Italia a Tuttosport. Il portiere e capitano della Nazionale azzurra così sui giocatori dell’Inter e su Acerbi.

ACERBI – Il capitano Gianluigi Donnarumma parla a Tuttosport della scelta di Francesco Acerbi di non rispondere alla convocazione in Nazionale: «Di sicuro Ace ci avrebbe fatto comodo, ma ognuno di noi è responsabile delle proprie azioni. Chi viene qui sa che deve dare tutto. E’ un orgoglio incredibile far parte della Nazionale, fin da bambino sogni di indossare questa maglia e di darle tutto».

INTERISTI – Donnarumma sulla vittoria del Psg contro l’Inter in finale di Champions League: «C’era stato un grande abbraccio a Monaco a fine gara, mi ha fatto piacere. Non nascondo di aver fatto fatica a godermi pienamente la vittoria della Champions perché dall’altra parte c’erano dei fratelli con cui ho lottato e condiviso tanto. Ora dobbiamo tutti pensare solo alle prossime due partite».

FUTURO – Infine, ieri l’agente di Donnarumma, Enzo Raiola, è stato nella sede dell’Inter. Donnarumma ha commentato così: «Comunque io a Parigi sto bene poi sarà la società a decidere se rinnovarmi o no il contratto. Sono pronto a tutto ma ora la mia prima opzione è restare dove sono, mi trovo bene con i compagni e i tifosi mi apprezzano. Spero di restare lì per tanti anni».

Fonte: Tuttosport – Brunella Ciullini