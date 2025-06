Donnarumma: «Psg superiore in tutto all’Inter! Loro giornata no»

Quella notte di Monaco di Baviera rimane ancora senza spiegazione. Gianluigi Donnarumma, intervistato da Sportitalia negli Stati Uniti, è tornato sulla finale tra Psg e Inter.

QUELLA MALEDETTA NOTTE – Già Nicolò Barella oggi è tornato a parlare della finale di Monaco di Baviera, senza però avere una spiegazione alla prestazione dell’Inter. Gianluigi Donnarumma e il suo Psg sono tornati poco fa alla vittoria contro i Seattle Sounders conquistando gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Lo stesso Donnarumma è tornato a trattare la gara di Champions League: «Sicuramente la finale ci ha dato molta energia e positività. L’importante è sempre rimanere concentrati perché poi può succedere di perdere come col Botafogo. Siamo una grande squadra, vogliamo continuare a vincere e arrivare fino alla fine in questa competizione così importante per il Psg. Come ti spieghi la finale dell’Inter? Non ho spiegazioni, ho visto i miei compagni di nazionale e sicuramente hanno avuto una giornata no. Noi l’abbiamo preparata benissimo, siamo stati superiori in tutto in quella partita e mi dispiace per gli amici con cui vivo tanto insieme. Per noi è stata una finale giocata alla grande, ce l’abbiamo messa tutta e abbiamo centrato l’obiettivo che avevamo da tempo al Psg»