Donnarumma: «Non mi sono goduto la finale, all’Inter fratelli!»

Gianluigi Donnarumma ha avuto modo di parlare in conferenza stampa prima delle partite dell’Italia per qualificarsi ai Mondiali. Il portiere è tornato sulla finale di Champions League contro l’Inter.

MERCATO – Gianluigi Donnarumma è al centro di voci di mercato in cui c’è anche l’Inter. Il portiere, nonostante il contratto in scadenza nel 2026 col Psg, ha detto: «Io sto bene a Parigi. La società deciderà per il rinnovo o meno, io sono pronto a tutto. Ma oggi per me la priorità è Parigi: sto bene, i tifosi e la squadra mi vogliono bene, spero di rimanere a lungo lì. Per quanto riguarda il tornare in Serie A un giorno, io non chiudo le porte a niente. L’Italia è casa mia, mi manca e magari un giorno potrò tornare. Mi godo il momento, ma oggi sto bene a Parigi e il mondo Psg ha fiducia in me»

FINALE – Donnarumma, durante la conferenza stampa dal ritiro con l’Italia, è tornato sulla finale di Champions League: «Non ho detto nulla agli interisti, ci siamo solo abbracciati. Ho fatto fatica a godermi la vittoria della Champions League perché dall’altra parte avevo dei fratelli. Qui non ne abbiamo parlato, neanche battutine… nulla. Acerbi? Ci avrebbe fatto comodo. Ognuno è responsabile delle proprie azioni, essere qui deve essere un orgoglio»