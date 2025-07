Donnarumma può lasciare il PSG a zero? Ipotesi non più remota!

Gianluigi Donnarumma e il PSG decideranno in tempi brevi se rinnovare l’intesa che attualmente li lega fino al 2026. Intanto l’Inter resta alla finestra, sperando in un’eventualità.

IL PUNTO – Gianluigi Donnarumma vede aperte dinanzi a sé molteplici possibilità, compresa quella di lasciare il PSG nella prossima stagione. Come riportato da Fabrizio Romano a DAZN, infatti, i dialoghi tra l’entourage del portiere italiano e la compagine francese stanno vivendo una fase interessante dalla quale potrebbero derivare vari possibili scenari. L’auspicio del Club Campione d’Europa è di poter proseguire la propria storia con il capitano azzurro anche oltre il 2026, ma i presupposti affinché ciò accada non sono ancora sussistenti. Ciò rende incerto il futuro del classe 1999, con i tifosi e gli addetti ai lavori che si interrogano su un possibile – ed evocativo – ritorno di Donnarumma a Milano. Questa volta, però, per indossare i colori nerazzurri.

Donnarumma e l’ipotesi del mancato rinnovo col PSG: Romano apre a una possibilità!

DUE OPZIONI – Dall’eventuale mancato prolungamento dell’intesa di Donnarumma col PSG potrebbero derivare due diverse conseguenze. La prima è quella della cessione del portiere ex Milan in questa sessione di mercato, così da permettere ai francesi di capitalizzare dalla sua cessione. La seconda, che i transalpini vorrebbero scongiurare, consisterebbe nella permanenza di Donnarumma al PSG fino all’estate del 2026, quando il contratto che lega le parti andrà incontro alla sua naturale scadenza. A quel punto, l’italiano sarebbe nelle condizioni di sposare qualsiasi diversa destinazione, compresa quella dell’Inter di Giuseppe Marotta. Per il momento i discorsi in merito appaiono prematuri, ma se ci saranno le basi per una tale eventualità è scontato che la società nerazzurra proverà a soddisfarla con convinzione.