Donnarumma-Inter, placet di Valentino Rossi: «Fortissimo, do l’OK»

Donnarumma all’Inter è una voce di mercato che appassiona e intriga anche tifosi noti come Valentino Rossi. La leggenda del motociclismo e super tifoso nerazzurro ha commentato in questa maniera.

VALE APPROVA – Nelle ultime ore, è scaturita una clamorosa indiscrezione di calciomercato che vorrebbe l’Inter interessata al portiere della Nazionale azzurra, Gianluigi Donnarumma. A commentare questa incredibile voce di mercato nientepopodimeno che Valentino Rossi. La leggenda del motociclismo italiano e mondiale, nonché grandissimo tifoso dell’Inter, ha risposto in questo modo alla domanda su Gigi Donnarumma all’Inter: «Donnarumma è un portiere fortissimo, italiano, giovane. Io do l’OK». Ovviamente ad oggi si tratta solamente di un’indiscrezione. Infatti, il portiere del PSG, nonostante sia in scadenza nel 2026, ha un ingaggio molto pesante, che oggi si aggira attorno ai 12 milioni di euro. Troppe per le casse dell’Inter, visto che il più pagato della rosa è Lautaro Martinez, il quale guadagna nove milioni. Ma rimane comunque un’ipotesi di mercato da non sottovalutare. D’altronde le vie del mercato sono infinite, quindi non bisogna scartare nulla. Donnarumma all’Inter troverebbe tanti compagni presenti in Nazionale: da Nicolò Barella a Federico Dimarco, passando per Alessandro Bastoni e Davide Frattesi. Insomma, qualche nerazzurro è ben Noto per il Gigio Nazionale.