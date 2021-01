Donnarumma: Â«Ibrahimovic-Lukaku? Cose che capitano. Zlatan tranquilloÂ»

Donnarumma: «Ibrahimovic-Lukaku? Cose che capitano. Zlatan tranquillo»

Condividi questo articolo

Donnarumma Milan

Gianluigi Donnarumma, ai microfoni di “Sky Sport” ha parlato nel corso del pre partita di Bologna-Milan. L’estremo difensore rossonero è tornato sullo scontro tra Ibrahimovic e Lukaku avvenuto in Coppa Italia

Donnarumma parla a proposito dello scontro tra Ibrahimovic e Lukaku, avvenuto in Coppa Italia: «Siamo concentrati, abbiamo voglia di ripartire e vincere per continuare il nostro cammino. Ibrahimovic? Lui è tranquillo, mi aspetto che giochi come lui sa fare. Non è turbato dalla situazione del Derby, sono cose che capitano in campo».