Donnarumma verso il Galatasaray? Arriva una smentita!

Gianluigi Donnarumma potrebbe lasciare il PSG in questa finestra estiva di mercato, con il Galatasaray che è tra le squadre a cui è stato recentemente accostato. Ma la pista è molto complicata.

IL PUNTO – Gianluigi Donnarumma non diventerà un nuovo giocatore del Galatasaray. Ad escludere un’ipotesi – presentata invece come fattibile in questa finestra estiva di mercato – è stato il tecnico dei turchi Okan Buruk, secondo il quale non vi sono le premesse per una tale svolta di mercato. Di seguito le sue parole, come riportate da Tivibu Sport: «Donnarumma è straordinario, ma occorre essere realisti. Ederson resta la prima opzione concreta, anche se la trattativa è ancora aperta con il Manchester City».

Donnarumma, futuro in bilico: Galatasaray si allontana, Inter in corsa?

LA SPERANZA – Qualora Donnarumma non dovesse trovare un’intesa con il PSG per il rinnovo del suo contratto, l’ipotesi più plausibile sarebbe quella della cessione in estate. Con la scadenza nel 2026, è chiaro che i parigini vogliano scongiurare di perdere a parametro zero uno dei portieri più forti e determinanti in circolazione. Stando così le cose, diventa complicato immaginare un inserimento dell’Inter per il capitano azzurro. L’unico modo per immaginarlo in nerazzurro, dunque, sarebbe quello di ingaggiarlo a zero nella prossima estate. Uno scenario, quest’ultimo, tanto difficile quanto affascinante per il mondo Inter.