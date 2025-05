Donnarumma: «Finale con l’Inter, che emozione! Ritrovo tanti amici»

Donnarumma è tra i protagonisti assoluti della doppia semifinale di Champions League tra PSG e Arsenal. Dopo la partita ha parlato della finale di Champions League con l’Inter in programma il 31 maggio, in un’intervista su Prime Video.

ORA IN FINALE – Il PSG di Gigio Donnarumma vince contro l’Arsenal e conquista la finale di Champions League dove sfiderà l’Inter. Queste le sue parole dopo la partita: «Ci giochiamo una grande finale, sarà tanto emozionante perché ritroverò tanti miei compagni! (riferimento agli italiani, ndr), ritrovo degli amici! Spinelli il mio vecchio preparatore dei portieri. Sarà emozionante. Ho visto la partita ieri, Sommer è stato bravissimo! Ho sentito anche il preparatore dei portieri e mi sono complimentato, è stata una bellissima partita».

Donnarumma ritrova l’Inter da avversario! Che finale col PSG

CONTRO I NERAZZURRI – Donnarumma è estremamente emozionato in vista della finale con l’Inter: «Un consiglio? Sarà durissima, li conosco, però sicuramente sarà una partita molto molto bella. Rinnovo col club? Ancora ho un anno di contratto, c’è tempo per parlare di rinnovo. La scelta è della società, lo sanno cosa voglio io e come sto qui».