Donnarumma come Conte: «Maresca, fai sempre il protagonista!»

Attimi di tensione in Parma-Milan (in corso ora e sul risultato di 1-2 per i rossoneri): al 60′ cartellino rosso per Zlatan Ibrahimovic, con Donnarumma che ha criticato – esattamente come Antonio Conte in Udinese-Inter – l’operato dell’arbitro Maresca.

PROTESTE – Minuto 60 di Parma-Milan, Zlatan Ibrahimovic dice qualcosa di troppo all’arbitro Maresca che, in tutta risposta, estrae il cartellino rosso. Esattamente come Antonio Conte fece nella sfida tra Inter e Udinese («Sei sempre tu Maresca, sempre tu!»), anche Donnarumma non le ha mandate a dire al direttore di gara. Queste le sue parole sulla sua decisione: «Cosa stai facendo? Sempre i protagonisti dobbiamo fare».