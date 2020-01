Donato: “Eriksen duttile, ma per il gioco di Conte meglio Vidal. Mourinho…”

Intervenuto sulle frequenze di “TMW Radio”, Dario Donato, giornalista, ha parlato di Christian Eriksen, centrocampista del Tottenham obiettivo di mercato dell’Inter.

DUTTILE – Christian Eriksen è un grande calciatore, ma per le esigenze di Antonio Conte sarebbe stato meglio prendere Arturo Vidal. Ne è convinto Dario Donato: «Eriksen è un grande giocatore, che può essere preso ad un buon prezzo. È ancora giovane. Può fare anche diversi ruoli a centrocampo. Probabilmente per il gioco di Conte sarebbe stato meglio Arturo Vidal. Mourinho? Se c’è una persona a cui frega poco se un giocatore viene ceduto o comprato è l’allenatore. Dicono sia infastidito, ma non credo sia per la trattativa: non è che Mourinho questa estate si aspettasse di essere contattato dall’Inter?».