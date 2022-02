Donati: «Inter, punto più buono che per il Napoli. Ma occhio dietro»

Donati è convinto che l’1-1 di Napoli-Inter (vedi highlights) vada meglio ai nerazzurri anziché alla squadra di Spalletti. L’ex centrocampista, nel post partita DAZN di Torino-Venezia, segnala però come le inseguitrici possano approfittarne.

TUTTO ANCORA APERTO – Massimo Donati valuta cosa lascia Napoli-Inter per la classifica: «Secondo me la partita l’hanno fatta bene entrambe le squadre. Forse per l’Inter questo punto è più buono che per il Napoli, ma anche per le squadre che inseguono. Non solo la Juventus: è un campionato bello, si vedono tante questioni tattiche e speriamo che continui così fino alla fine. Io direi di stare attenti ancora alla Juventus».