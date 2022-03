Donati: «Inter, 2022 difficile da spiegare. Inzaghi dice di no al calo»

Il 2022 dell’Inter è fin qui un disastro e l’1-1 con la Fiorentina ha portato al -6 dal Milan, vittorioso a Cagliari. Donati, nel post partita della sfida dei rossoneri, su DAZN ritiene che il crollo della squadra di Inzaghi sia inspiegabile.

UN MISTERO – Massimo Donati non capisce quale sia il guaio dell’Inter: «È difficilissimo spiegarlo, perché nel girone d’andata dopo un inizio non semplicissimo ha fatto otto vittorie consecutive. Sembrava una squadra che vinceva tranquillamente: ricordo 3-0 e 4-0. Dilagava, grande calcio e grande entusiasmo. Scoprire il motivo di questo 2022 è difficile, perché se al mister chiedi calo fisico Simone Inzaghidice di no. È complicato dire il perché».