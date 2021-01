Donati: «Eriksen, una stagione può cambiare in un attimo»

Eriksen – Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Christian Eriksen ha trovato la svolta alla sua stagione? L’ex calciatore Massimo Donati, ai microfoni di “TMW Radio”, illustra il momento del danese dell’Inter.

TESTACODA – Può una punizione (bellissima e decisiva) svoltare un’intera stagione? Secondo Massimo Donati, sì. Ecco il suo commento sul momento di Christian Eriksen, man of the match in Inter-Milan: «Eriksen è un giocatore forte però, per l’intensità che vuole Antonio Conte da tutti i suoi giocatori, è normale che sembra entrarci poco. Questo credo che sia il problema del mister. Non gli si può chiedere di pressare a tutto campo. Perché è un giocatore diverso, che fa altre cose: le cose che fa le fa bene, ma sono diverse dal tipo di gioco di Conte. Però è anche vero che una stagione può cambiare in un attimo, quindi tutto può essere».