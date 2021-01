Donadoni: Â«Scudetto Serie A? Atalanta c’Ã¨! Vedi vittoria contro il MilanÂ»

Donadoni: «Scudetto Serie A? Atalanta c’è! Vedi vittoria contro il Milan»

Scudetto in Serie A, non solo Inter. Roberto Donadoni, ex tecnico tra le altre di Bologna e Parma, intervenuto sulle frequenze di “Radio Anch’io Sport” facendo riferimento alla lotta scudetto ha incluso anche l’Atalanta a seguito della vittoria maturata contro i rossoneri.

DOPO MILAN-ATALANTA – Lotta scudetto in Serie A, non solo l’Inter per Roberto Donadoni: «Atalanta per lo scudetto? Non manca nulla, se le gioca con tutte le sue carte contro le migliori. Sabato ne è stata un po’ la conferma contro il Milan. Mandzukic è un giocatore di spessore e di qualità per i rossoneri anche se non conosciamo la sua condizione fisica. Milan sottovalutato per la vittoria dello scudetto e questo è un vantaggio per i giocatori che hanno meno pressioni ma da adesso sarà difficile, ha tutte le armi in regole per giocarsela».