Donadoni: “Scudetto? Classifica attuale veritiera. Inter? Ancora in corsa”

Roberto Donadoni, ex tecnico del Bologna e attuale allenatore dello Shenzhen (seconda visione cinese), ha parlato in esclusiva tra le pagine de “La Gazzetta dello Sport”. Tra i tanti temi trattati, anche la lotta scudetto e le aspettative di Inter, Lazio e Juventus alla ripresa delle ostilità

GRIGLIA – La ripresa del campionato di Serie A sembra ancora lontana. In un momento di emergenza simile, pensare al calcio sembra irrispettoso. Ma lo sport può essere anche un modo per guardare oltre le difficoltà, immaginando un futuro normale. È quello che ha fatto Roberto Donadoni, intervistato dalla “Gazzetta dello Sport”. L’ex allenatore del Bologna guida, attualmente, lo Shenzhen, club di seconda divisione cinese: “La classifica di Serie A sta rispettando i pronostici: la Juventus è sempre lassù e l’Inter c’è, nonostante abbia perso qualcosina. La Lazio, beh, è la rivelazione: mai come quest’anno è un avversario tostissimo per tutti“.

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Francesco Fontana