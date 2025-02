Donadoni condivide: «Conte parla di obbligo di vincere? Certo, se alleni l’Inter!»

Roberto Donadoni si è espresso sulla lotta scudetto, affermando di condividere le parole di Antonio Conte circa un supposto “obbligo di vincere” per chi allena l’Inter.

IL COMMENTO – Roberto Donadoni ha rilasciato un’intervista esclusiva al Corriere dello Sport su vari temi, compreso quello relativo alla lotta al vertice che vede coinvolta anche l’Inter. L’ex calciatore italiano ha posto l’accento su un fattore, dimostrando di condividere la posizione assunta da Antonio Conte in merito: «Obbligo di vincere per chi allena l’Inter, la Juventus o il Milan? Ho letto cos’ha detto Conte e sto con lui. Capisco che è la ‘scoperta dell’acqua calda’, ma esiste tale obbligo di vincere. Tuttavia da noi, dove dominano le proprietà straniere, vi è qualcuno che prova a fare le cose giuste e possiede ancora un briciolo di capacità».

Donadoni commenta l’approdo al Parma dell’ex Inter Chivu

L’AMAREZZA – Donadoni ha poi proseguito pronunciandosi sull’arrivo di Christian Chivu sulla panchina del Parma. A proposito della scelta degli emiliani di puntare sull’ex Inter, l’allenatore italiano non ha rinunciato a sottolineare la sua amarezza per non essere stato scelto per sostituire Fabio Pecchia: «Ho sperato nella chiamata del Parma, sono molto legato a quella città avendoci battezzato mia figlia. Io ci sarei tornato di corsa, ma hanno scelto Chivu, un allenatore che non ha mai guidato una squadra di Serie A».