Donadoni: «Campionato in mano all’Inter. Ha un estremo vantaggio»

Roberto Donadoni, ex CT della Nazionale dell’Italia, ha parlato anche del campionato di Serie A, che vede l’Inter capolista

ROSA – Queste le parole da parte di Roberto Donadoni, ex CT della Nazionale dell’Italia, ha parlato della corsa scudetto nel campionato di Serie A sul canale Twitch di “Calciomercato.com”. «Già concluso? No, anche se l’Inter ce l’ha in mano. Faranno tutti gli scongiuri, ma penso che l’Inter abbia una rosa che le dà estremo vantaggio. Le altre dovranno fare qualcosa di straordinario per impedire a Conte di arrivare fino in fondo».

Fonte: Calciomercato.com – Agresti e Albrizio