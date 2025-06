Donadoni su Acerbi: «Scelta discutibile, ma avrà avuto delle ragioni!»

Roberto Donadoni si è pronunciato in merito alla decisione di Francesco Acerbi di non rispondere alla convocazione di Luciano Spalletti. Di seguito il suo punto di vista.

IL RAGIONAMENTO – Roberto Donadoni ha così parlato a Sky Sport del “caso Acerbi“: «La sua scelta è discutibile ma riguarda lui. Ognuno è giusto che affronti le situazioni che lo riguardano come ritiene opportuno. Non penso che i giocatori non abbiano le proprie motivazioni. Piuttosto possiamo dire che c’è un tema legato alle tante partite giocate e alle stagioni eccessivamente lunghe. Quando hai addosso le scorie di un’annata tutto diventa più complicato e pesante».